Стефанчук прогнозирует, что Рада может принять проект госбюджета на 2022 год в первом чтении 2 ноября

Стефанчук: Вы видите, что мы идем в полном соответствии с процедурой регламента Фото: rada.gov.ua

"Вы видите, что мы идем в полном соответствии с процедурой регламента. Мы даем возможность высказаться всем народным депутатам, потому что это важный элемент дискуссии. Скажу откровенно: госбюджет – наверное, самый важный документ, который принимает Верховная Рада. Потому что это смета всей страны", – сказал он.

Стефанчук отметил, что около 100 поправок имеет фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь", затем также должны рассмотреть поправки от фракции "Батьківщина".

"Поэтому я так оптимистично думаю, что это может быть в следующий вторник пленарной недели", – добавил он.

Согласно календарному плану работы парламента, на следующей неделе нардепы работают с избирателями, а неделя с 1-го по 5 ноября – пленарная.