Комитет рекомендовал Раде принять проект госбюджета на 2022 год в первом чтении

Он проинформировал, что комитет принял решение во вторник, 19 октября.

На прошлой неделе спикер парламента Руслан Стефанчук отмечал, что Рада может рассмотреть проект госбюджета в первом чтении 20 октября.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.