Рада увеличила доходы и расходы госбюджета-2021 почти на 40 млрд грн

Законопроект поддержали 256 депутатов, один проголосовал против.
Документ предлагает увеличить доходы и расходы общего фонда государственного бюджета на 39,41 млрд грн. Это увеличение произойдет за счет:
- налога на прибыль предприятий – на 30 млрд грн;
- НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения – на 2 млрд грн;
- НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 6,66 млрд грн;
- сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили – на 0,75 млрд грн.
Эти средства направят, в частности:
- на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам – 12 млрд грн;
- "Укравтодору" на ремонт дорог – 15 млрд грн;
- местным бюджетам на строительство и ремонт объектов социально-культурной сферы, а также ремонт дорог в рамках "Большого строительства" – 1,5 млрд грн;
- на выплату зарплат военнослужащим ВСУ – 3,8 млрд грн;
- погашение задолженности по выплате зарплаты шахтерам – 1 млрд грн.
- на выплату компенсаций за жилье внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины – 282 млн грн;
- Нацслужбе здоровья на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19 – 2 млрд грн;
- на субвенцию на социально-экономическое развитие местным бюджетам – 2,5 млрд грн;
- на пополнение уставного капитала аэропорта "Борисполь", "Укрсервис Минтранс" и государственного авиационного предприятия "Украина" – 556 млн грн;
- на Центр противодействия дезинформации – 9,2 млн грн;
- СБУ для проведения своевременных расчетов с уволенными военнослужащими – 280,5 млн грн;
- на продукты для осужденных и оплату коммуналки в тюрьмах – 176,8 млн грн;
- на дополнительные тираж "Урядового кур'єра" – 10 млн грн;
- на выплаты за жилье участникам Революции достоинства – 4 млн грн;
- на зарплаты сотрудникам Службы внешней разведки – 150 млн грн;
- бюджетную программу по модернизации материально-технической базы учреждений здравоохранения – 86,9 млн грн.
Контекст:
15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год. 21 сентября Рада приняла его к рассмотрению.
Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.
Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.
В соответствии с проектом в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.