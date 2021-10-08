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ДЕНЬГИ

Рада увеличила доходы и расходы госбюджета-2021 почти на 40 млрд грн

Большая часть из дополнительных расходов предусмотрена на дороги 15 млрд грн
Большая часть из дополнительных расходов предусмотрена на дороги – 15 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 8 октября приняла во втором чтении законопроект № 6052, который предусматривает увеличение доходов и расходов почти 40 млрд гривен. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 256 депутатов, один проголосовал против.

Документ предлагает увеличить доходы и расходы общего фонда государственного бюджета на 39,41 млрд грн. Это увеличение произойдет за счет:

  • налога на прибыль предприятий – на 30 млрд грн;
  • НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения – на 2 млрд грн;
  • НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 6,66 млрд грн;
  • сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили – на 0,75 млрд грн.

Эти средства направят, в частности:

  • на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам – 12 млрд грн;
  • "Укравтодору" на ремонт дорог  – 15 млрд грн;
  • местным бюджетам на строительство и ремонт объектов социально-культурной сферы, а также ремонт дорог в рамках "Большого строительства" – 1,5 млрд грн;
  • на выплату зарплат военнослужащим ВСУ – 3,8 млрд грн;
  • погашение задолженности по выплате зарплаты шахтерам – 1 млрд грн.
  • на выплату компенсаций за жилье внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины – 282 млн грн;
  • Нацслужбе здоровья на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19 – 2 млрд грн;
  • на субвенцию на социально-экономическое развитие местным бюджетам – 2,5 млрд грн;
  • на пополнение уставного капитала аэропорта "Борисполь", "Укрсервис Минтранс" и государственного авиационного предприятия "Украина" – 556 млн грн;
  • на Центр противодействия дезинформации – 9,2 млн грн;
  • СБУ для проведения своевременных расчетов с уволенными военнослужащими – 280,5 млн грн;
  • на продукты для осужденных и оплату коммуналки в тюрьмах – 176,8 млн грн;
  • на дополнительные тираж "Урядового кур'єра" – 10 млн грн;
  • на выплаты за жилье участникам Революции достоинства – 4 млн грн;
  • на зарплаты сотрудникам Службы внешней разведки – 150 млн грн;
  • бюджетную программу по модернизации материально-технической базы учреждений здравоохранения – 86,9 млн грн.
Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год. 21 сентября Рада приняла его к рассмотрению.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

В соответствии с проектом в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, депутаты
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