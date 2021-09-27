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Юрист Гмырин о проекте госбюджета на 2022 год: Без надежд на восстановление экономики

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До 1 октября народные депутаты должны наработать свои предложения к проекту госбюджета-2022 и подать их на рассмотрение профильного комитета
До 1 октября народные депутаты должны наработать свои предложения к проекту госбюджета-2022 и подать их на рассмотрение профильного комитета
Фото: depositphotos.com

В ближайшее время Украине и ее гражданам придется жить в режиме строгой экономии, а с реформами и восстановлением экономики необходимо подождать, заявил в своем блоге на LIGA.net доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

Он убежден, что на такие перспективы указывает представленный 21 сентября министром финансов Украины Сергеем Марченко проект государственного бюджета на 2022 год. Сам Марченко назвал главный финансовый документ страны "реалистичным и сбалансированным", но Гмырин считает главными особенностями документа номинальный рост ВВП, увеличение учетной ставки Национального банка и акцент на внутренних заимствованиях.

В частности, пишет эксперт, представленный проект предусматривает рост реального ВВП на уровне 3,8%, инфляцию – на 7,2%, уровень безработицы – на 8,5%. Доллар будет стоить, согласно прогнозу, 28,6–28,7 грн, среднемесячная зарплата составит 15 258 грн. Доходы госбюджета-2022 предусмотрены в объеме 1277,7 млрд грн (+161,7 млрд грн к 2021 году), расходы вырастут на 103,1 млрд грн – до 1465,7 млрд грн, а дефицит госбюджета составит 188 млрд грн.

Гмырин отмечает, что документ не является окончательным – его еще должны изучить в профильных комитетах Верховной Рады. Однако анализ предыдущей редакции позволяет оценить прогнозирование и ожидания правительства относительно динамики экономики в краткосрочной перспективе, считает ученый.

Юрист обращает внимание на то, что Кабмин в своих расчетах решил опираться на собственный консенсус-прогноз роста ВВП в текущем году (весной Минэкономики прогнозировало 4,1% роста), а не на более оптимистичные ожидания ряда международных организаций. Примечательно, пишет автор, что свои предыдущие прогнозы правительство не пересматривало ни после падения ВВП в I квартале на 2,2%, ни после роста этого показателя на 5,4% во II квартале.

Он предполагает, что Кабмин рассчитывает на рост ВВП в пределах 4–4,5% в течение III квартала и 3,04,0% – в IV квартале. Довольно значительный "люфт" (1%) в IV квартале Гмырин объясняет высокой вероятностью введения сезонного локдауна. На показателях ВВП скажутся и карантинные ограничения, которые введут у себя торговые партнеры Украины, так как это приведет к стремительному снижению спроса на украинскую продукцию.

Проектом госбюджета на 2022 год предусмотрен рост ВВП на 3,8%.

"Казалось бы, уменьшение этого показателя на 0,3% по сравнению с 2021 годом не является критическим, отмечает эксперт. И все же он советует не забывать, что базой для экономических прогнозов Кабмину служат кризисные (начиная с 2014-го) годы. Поэтому ни о каком восстановлении экономики до докризисного уровня в течение следующего 2022 года в документе речи не идет", – сказано в статье юриста.

По мнению аналитика, заслуживает внимания тенденция роста номинального ВВП – с 4 808,5 млрд грн в 2021 году до 5 368,7 млрд грн в 2022-м. Главной причиной этого Андрей Гмырин называет высокий уровень инфляции. Например, в августе рост потребительских цен достиг 10,2%, а уровень базовой инфляции составил 7,2%. А к концу 2021 года среднемесячная инфляция может вырасти до 10%, о чем 3 сентября заявил глава Минфина Сергей Марченко во время своего выступления на VII украинском финансовом форуме группы ICU.

"Очевидно, что правительство теряет контроль над этим ключевым макропоказателем, ведь в текущем году Национальный банк уже в четвертый раз повышает учетную ставку: 5 марта – с 6 до 6,5%, 16 апреля – до 7,5%, 23 июля – до 8%, а с 10 сентября – до 8,5%", – пишет Гмырин.

К концу года этот показатель может достичь и 9,5%, считает он. По словам эксперта, эта тенденция скажется и на ситуации с кредитованием бизнеса и населения. Следует ожидать по меньшей мере роста процентных ставок по кредитам – это будет происходить в соответствии с повышением учетной ставки, отмечает юрист. Кроме того, станет значительно сложнее получить потребительский кредит.

Решение проблемы он видит в продолжении и расширении государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%", что увеличит государственные расходы, однако будет действенным инструментом по стимулированию спроса.

Касаясь вопроса внешнеэкономических операций, о которых тоже говорится в проекте госбюджета, аналитик отмечает, что Кабмин хочет сохранить тенденцию превышения импорта над экспортом. В следующем году показатель отрицательного торгового сальдо может составлять $8 595,0 млн, в то же время как в документе предусмотрено и повышение уровня международных резервов Украины до $31,6 млрд, что является максимальным значением за последние девять лет.

Именно поэтому, считает Гмырин, можно прогнозировать более-менее стабильный курс доллара на уровне 28,7 (+/- 1), что также заложено в проекте госбюджета. Это должно создать предпосылки к заключению долгосрочных международных контрактов. В 2022 году Кабмин рассчитывает сократить дефицит госбюджета с ожидаемых в 2021 году 5,5% ВВП до 3,5%. По словам автора, в наполнении государственной казны правительство все больше делает ставку на внутренние заимствования в противовес внешним. Этот баланс должен составить 77% против 23%.

Гмырин отмечает, что уже неоднократно писал о большом инвестиционном потенциале, который содержит теневой сектор Украины. Его легализация, в том числе путем выкупа облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), могла бы не только помочь бизнесу, но и существенно улучшить ситуацию с дефицитом бюджета, подчеркивает эксперт. Он добавляет, что хотя в проекте бюджета об этом и не говорится, но заимствовать средства Кабмин, вероятно, рассчитывает именно через выпуск ОВГЗ.

"Очевидно, что ни правительство с парламентом, ни эксперты не возлагают больших надежд на представленный в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год. Жить придется в соответствии с теми возможностями, которые мы имеем. А вот о шансах, которые наша страна теряет ежегодно, затягивая с реформами, можно говорить отдельно. Подробнее я изложил свое видение этих трансформаций в программе налоговых изменений "От нестабильности к гармонии", – резюмирует Гмырин и отмечает, что до 1 октября народные депутаты должны наработать свои предложения к проекту госбюджета-2022 и подать их на рассмотрение профильного комитета.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год. 21 сентября Рада приняла его к рассмотрению.

Теги: Украина, налоги, инфляция, госбюджет, инвестиции, доллар, экономика, импорт, бизнес, дефицит, доходы, экспорт, облигации, кредиты, парламент, рост ВВП, финансы, курс доллара, Сергей Марченко, расходы, ОВГЗ, Андрей Гмырин, Минэкономики, Кабмин, Минфин, локдаун
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