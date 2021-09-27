Юрист Гмырин о проекте госбюджета на 2022 год: Без надежд на восстановление экономики

До 1 октября народные депутаты должны наработать свои предложения к проекту госбюджета-2022 и подать их на рассмотрение профильного комитета Фото: depositphotos.com

Он убежден, что на такие перспективы указывает представленный 21 сентября министром финансов Украины Сергеем Марченко проект государственного бюджета на 2022 год. Сам Марченко назвал главный финансовый документ страны "реалистичным и сбалансированным", но Гмырин считает главными особенностями документа номинальный рост ВВП, увеличение учетной ставки Национального банка и акцент на внутренних заимствованиях.

В частности, пишет эксперт, представленный проект предусматривает рост реального ВВП на уровне 3,8%, инфляцию – на 7,2%, уровень безработицы – на 8,5%. Доллар будет стоить, согласно прогнозу, 28,6–28,7 грн, среднемесячная зарплата составит 15 258 грн. Доходы госбюджета-2022 предусмотрены в объеме 1277,7 млрд грн (+161,7 млрд грн к 2021 году), расходы вырастут на 103,1 млрд грн – до 1465,7 млрд грн, а дефицит госбюджета составит 188 млрд грн.

Гмырин отмечает, что документ не является окончательным – его еще должны изучить в профильных комитетах Верховной Рады. Однако анализ предыдущей редакции позволяет оценить прогнозирование и ожидания правительства относительно динамики экономики в краткосрочной перспективе, считает ученый.

Юрист обращает внимание на то, что Кабмин в своих расчетах решил опираться на собственный консенсус-прогноз роста ВВП в текущем году (весной Минэкономики прогнозировало 4,1% роста), а не на более оптимистичные ожидания ряда международных организаций. Примечательно, пишет автор, что свои предыдущие прогнозы правительство не пересматривало ни после падения ВВП в I квартале на 2,2%, ни после роста этого показателя на 5,4% во II квартале.

Он предполагает, что Кабмин рассчитывает на рост ВВП в пределах 4–4,5% в течение III квартала и 3,0–4,0% – в IV квартале. Довольно значительный "люфт" (1%) в IV квартале Гмырин объясняет высокой вероятностью введения сезонного локдауна. На показателях ВВП скажутся и карантинные ограничения, которые введут у себя торговые партнеры Украины, так как это приведет к стремительному снижению спроса на украинскую продукцию.

Проектом госбюджета на 2022 год предусмотрен рост ВВП на 3,8%.

"Казалось бы, уменьшение этого показателя на 0,3% по сравнению с 2021 годом не является критическим, отмечает эксперт. И все же он советует не забывать, что базой для экономических прогнозов Кабмину служат кризисные (начиная с 2014-го) годы. Поэтому ни о каком восстановлении экономики до докризисного уровня в течение следующего 2022 года в документе речи не идет", – сказано в статье юриста.

По мнению аналитика, заслуживает внимания тенденция роста номинального ВВП – с 4 808,5 млрд грн в 2021 году до 5 368,7 млрд грн в 2022-м. Главной причиной этого Андрей Гмырин называет высокий уровень инфляции. Например, в августе рост потребительских цен достиг 10,2%, а уровень базовой инфляции составил 7,2%. А к концу 2021 года среднемесячная инфляция может вырасти до 10%, о чем 3 сентября заявил глава Минфина Сергей Марченко во время своего выступления на VII украинском финансовом форуме группы ICU.

"Очевидно, что правительство теряет контроль над этим ключевым макропоказателем, ведь в текущем году Национальный банк уже в четвертый раз повышает учетную ставку: 5 марта – с 6 до 6,5%, 16 апреля – до 7,5%, 23 июля – до 8%, а с 10 сентября – до 8,5%", – пишет Гмырин.

К концу года этот показатель может достичь и 9,5%, считает он. По словам эксперта, эта тенденция скажется и на ситуации с кредитованием бизнеса и населения. Следует ожидать по меньшей мере роста процентных ставок по кредитам – это будет происходить в соответствии с повышением учетной ставки, отмечает юрист. Кроме того, станет значительно сложнее получить потребительский кредит.

Решение проблемы он видит в продолжении и расширении государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%", что увеличит государственные расходы, однако будет действенным инструментом по стимулированию спроса.

Касаясь вопроса внешнеэкономических операций, о которых тоже говорится в проекте госбюджета, аналитик отмечает, что Кабмин хочет сохранить тенденцию превышения импорта над экспортом. В следующем году показатель отрицательного торгового сальдо может составлять $8 595,0 млн, в то же время как в документе предусмотрено и повышение уровня международных резервов Украины до $31,6 млрд, что является максимальным значением за последние девять лет.

Именно поэтому, считает Гмырин, можно прогнозировать более-менее стабильный курс доллара на уровне 28,7 (+/- 1), что также заложено в проекте госбюджета. Это должно создать предпосылки к заключению долгосрочных международных контрактов. В 2022 году Кабмин рассчитывает сократить дефицит госбюджета с ожидаемых в 2021 году 5,5% ВВП до 3,5%. По словам автора, в наполнении государственной казны правительство все больше делает ставку на внутренние заимствования в противовес внешним. Этот баланс должен составить 77% против 23%.

Гмырин отмечает, что уже неоднократно писал о большом инвестиционном потенциале, который содержит теневой сектор Украины. Его легализация, в том числе путем выкупа облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), могла бы не только помочь бизнесу, но и существенно улучшить ситуацию с дефицитом бюджета, подчеркивает эксперт. Он добавляет, что хотя в проекте бюджета об этом и не говорится, но заимствовать средства Кабмин, вероятно, рассчитывает именно через выпуск ОВГЗ.

"Очевидно, что ни правительство с парламентом, ни эксперты не возлагают больших надежд на представленный в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год. Жить придется в соответствии с теми возможностями, которые мы имеем. А вот о шансах, которые наша страна теряет ежегодно, затягивая с реформами, можно говорить отдельно. Подробнее я изложил свое видение этих трансформаций в программе налоговых изменений "От нестабильности к гармонии", – резюмирует Гмырин и отмечает, что до 1 октября народные депутаты должны наработать свои предложения к проекту госбюджета-2022 и подать их на рассмотрение профильного комитета.