Проект госбюджета Украины на 2022 год. В Минобороны заявили о недофинансировании

"Министерству обороны, которое я представляю, предлагается выделить 131 млрд грн. [...] Нам увеличивают сейчас бюджет порядка на 12%. А ВВП приблизительно будет расти только до 3,8%. Министр финансов [Сергей] Марченко говорит: дескать, надо увеличить вам только на ту сумму, на которую растет валовой продукт. Но нам этого недостаточно. Нам вообще необходимо, чтобы нормально закончить следующий год в Министерстве обороны, 170 млрд грн", – сказал он.

Замглавы Минобороны считает, что получить такую сумму "нереально".

"Мы будем иметь 131–135 млрд грн, как получится", – считает Носов.

Он рассказал, что государственный оборонный заказ, к которому имеет отношение его министерство, имеет три составляющие.

"Первая – государственный оборонный заказ. Это, как правило, те позиции, которые идут секретными. Вторая составляющая – годовой план закупок. Это то, что идет открыто. И третья составляющая – государственное гарантирование", – объяснил Носов.