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Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2022 год

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Нардепы смогут подавать предложения к бюджетному законопроекту
Нардепы смогут подавать предложения к бюджетному законопроекту
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 21 сентября приняла к рассмотрению законопроект "О государственном бюджете на 2022 год". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Теперь нардепы смогут подавать предложения к проекту Кабинета Министров.

"Представление законопроекта "О государственном бюджете на 2022 год", регистрационный номер 6000, закончено. В соответствии со статьей 154 регламента Верховной Рады проект закона считается принятым Верховной Радой к рассмотрению для дальнейшей работы", – сказал первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендииМинимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, законопроект, Руслан Стефанчук
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