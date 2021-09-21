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КУЛЬТУРА

В проекте бюджета-2022 уменьшено финансирование культуры, на библиотечные закупки средств не предусмотрено – нардепы

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Средств на закупку новых книг в библиотеки в следующем году государство не выделило, говорят в "Голосе"
Средств на закупку новых книг в библиотеки в следующем году государство не выделило, говорят в "Голосе"
Фото: depositphotos.com

Проект госбюджета на 2022 год предусматривает увеличение расходов почти на все отрасли, кроме культуры. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности", бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он отметил, что в прошлом году государство выделило на культурную отрасль 7,5 млрд грн, или 0,55% расходной части госбюджета. Эту цифру нардеп считает "издевательски малой" и ярким свидетельством "остаточного финансирования" культуры.

"В проекте бюджета на 2022 год расходы на 100 млрд грн (7,6%) превышают нынешние. Соответственно, увеличиваются расходы почти на все отрасли. Но не на культуру! И без того скудные государственные расходы на культуру правительство не только не увеличивает, а уменьшает до 6,8 млрд грн. (0,46% от всех расходов)", – написал Вятрович. 

В частности, финансирование в сфере охраны культурного наследия, возврата культурных ценностей, государственной языковой политики, межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств уменьшается почти в четыре раза – до 69 млн грн, отметил он.

Также в четыре раза  до 300 млн грн  уменьшаются расходы на развитие и строительство учреждений общегосударственного значения.

В 10 раз, с 1 млрд грн до 100 млн грн, уменьшается субвенция местным бюджетам на ремонт и реставрацию памятников культуры, находящихся в коммунальной собственности.

"И даже там, где расходы не уменьшаются, они и близко не соответствуют требованиям. Например, для Института книги, как и в этом году, предусмотрено 152 млн грн при потребности около 700 млн грн... При таком уровне финансирования не может быть и речи ни о нормальном пополнении библиотечных фондов, ни о ваучерах для выпускников школ на приобретение книг, ни о действенной поддержке издателей и книжных магазинов", – написал Вятрович.

Нардеп уверен, что "дело не в недостатке средств, ведь бюджеты, например, правоохранительных органов растут на миллиарды". "Дело в приоритетах государственной политики", – заявил он. 

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10220170936283115

Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун обратила внимание на то, что в бюджете не предусмотрены средства для закупки книг в библиотеки, написала она в Facebook по итогам совещания в Министерстве культуры. 

По ее словам, она пошла на совещание, чтобы присоединиться к наработке критериев для отбора книг и решить проблему антидискриминационной экспертизы книг, закупаемых за счет государственного бюджета.

"Но, оказывается, проблема значительно масштабнее. Никакие усовершенствованные процедуры не будут иметь значения, ведь в бюджете на 2022 год на библиотечные закупки заложено 0 грн. Ноль", – написала нардеп. 

Она отметила, что ежегодно на закупку книг из бюджета выделяется все меньше денег – от 121 млн грн в 2018 году до 50 млн грн в 2021-м. Последние годы средств хватало на книги для чуть более 600 библиотек, тогда как в Украине 15 тыс. библиотек, которыми пользуется 12 млн читателей и читательниц.

"Напомню коллегам из правительства, что у нас под боком огромный российский книжный рынок, один из крупнейших в мире. Россияне не пожалеют никаких нефтяных денег, чтобы проглотить украинский рынок, который только становится на ноги", – подчеркнула нардеп.

Чтобы обеспечить новыми книгами украинских издательств все библиотеки, по подсчетам Института книги, нужно 300 млн грн, сообщила Совсун. 

"Это мизерная сумма на фоне 15 млрд грн, [выделенных] дополнительно на ремонт дорог. Но на 2022-й библиотекам решили не выделять ни копейки. Что ж, выбор приоритетов между асфальтом и книгами понятен. Но мы еще поборемся", – заключила она.

https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/1907665749396087

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год. 21 сентября Рада приняла его к рассмотрению.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

На сферу культуры и искусства, согласно проекту, предполагается потратить 13,5 млрд грн.

В соответствии с проектом в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендииМинимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

Теги: госбюджет, Владимир Вятрович, культура, Инна Совсун, книги, библиотека, финансирование, Институт книги
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