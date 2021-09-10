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Зеленский поручил Кабмину заняться реставрацией сгоревшего в Киеве костела Святого Николая

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Пожар в костеле произошел 3 сентября
Пожар в костеле произошел 3 сентября
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету Министров с поручением поспособствовать ремонту поврежденного после пожара костела Святого Николая в Киеве. Об этом 10 сентября проинформировала пресс-служба главы государства.

На имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Зеленский направил письмо, говорится в сообщении.

"Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения – костеле Святого Николая, пострадавшем от пожара, и установки там нового органа", – цитирует документ Офис президента Украины.

В ведомстве рассказали, что Зеленский "отметил необходимость до конца указанных работ организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках для недопущения уничтожения известного национального учреждения культуры".

О результатах работы "Шмыгаль должен информировать Владимира Зеленского ежемесячно".

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания. В Министерстве культуры сообщали, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

Причина пожара – замыкание в органе.

На восстановление костела предварительно понадобится от 75 млн грн, сообщали в Минкульте Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко говорил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.

Издание "ГОРДОН" отслеживает информацию о компаниях и физических лицах, которые решили помочь с реставрацией сооружения. По состоянию на 7 сентября украинский бизнес собрал на восстановление костела около 26 млн грн.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году. Это крупнейший в Киеве католический храм и единственное в столице здание в стиле неоготики.

Теги: музыка, пожар, культура, концерт, ремонт, Владимир Зеленский, архитектура, президент, премьер-министр, Офис президента Украины, Кабмин, костел
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