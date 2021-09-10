При Минкульте создадут рабочую группу для контроля использования средств, собранных бизнесом на ремонт костела Святого Николая

"Всю неделю идут переговоры с Министерством культуры о возможном формате взаимодействия. Бизнесу важно, чтобы собранные деньги использовались эффективно и прозрачно. Министерству культуры это тоже важно, как минимум потому, что к костелу приковано пристальное внимание общества (спасибо за это каждому из вас). В ближайшие дни при министерстве будет создана рабочая группа по надзору за ремонтно-реставрационными работами в памятнике архитектуры национального значения – костеле Святого Николая. В эту группу войдут и представители бизнеса. Ее задача – ускорять процессы, контролировать работы, подрядчиков, деньги и информировать украинцев о ходе событий", – отметил Чечеткин.

По его словам, все юридическое сопровождение и точность формулировок в документах Rozetka и еще 20 компаний доверили юристу Маси Найему.

"Экспертиза, после которой в костеле можно будет начать ремонтные работы, будет готова в начале октября. До этого времени, я надеюсь, будет выработан механизм максимально эффективного взаимодействия бизнеса и государства в таких ургентных ситуациях. Это был бы хороший и важный кейс", – добавил бизнесмен.