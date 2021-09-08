В Киеве в доме культуры завода "Электронмаш" уничтожили витражи ученицы Яблонской

"Это сообщение должно было быть длинным и детальным, но у меня нет ни сил, ни желания. Просто знайте, что витражи в доме культуры "Электронмаш" уже не существуют. А во дворе там можно найти достаточно кусочков цветного стекла, чтобы не осталось никакой надежды, что их куда-то забрали", – написала она.

Витражи в ДК создала художник-монументалист Елена Гнедаш в 1981 году, она является ученицей известной украинской художницы Татьяны Яблонской. Об этом 24 августа написала в Facebook киевлянка Елена Борисова. Она опубликовала фотографии витражей и ответ Министерства культуры Украины на просьбу отремонтировать витражи.

В ответе сказано, что министерство обратилось в творческо-прозводственный комбинат "Художник" Национального союза художников с просьбой "рассмотреть возможность реставрации" витражей "Полет" и "Мечта".