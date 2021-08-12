В Чернобыльской зоне восстановят автовокзал, кафе и многоэтажку. На них выделили 30 млн грн

В следующем году планируют восстановить витражи в кафе "Припять" Фото: depositphotos.com

Первые объекты, который начнут восстанавливать – кафе "Припять", автовокзал и 16-этажное здание в Припяти. В этом году будет разработан проект, в следующем начнутся строительные и ремонтные работы.

На крыше 16-этажного дома планируют оборудовать смотровую площадку, а в самом здании хотят создать музей в квартире лейтенанта Владимира Правика. Он был руководителем первой пожарной бригады, которая прибыла на Чернобыльскую АЭС после аварии. Кафе "Припять" известно своими витражами, реновация коснется и их, отмечается в сообщении.

В 2021 году на реновацию объектов в зоне отчуждения выделили 30 млн грн.

В 2022 году рассматривается начало реновационных работ на радиолокационной станции "Дуга", в бассейне "Лазурный" и отеле "Полесье". Рассматриваются и другие объекты, которые будут восстанавливать: кинотеатр "Прометей", дворец культуры "Энергетик" и речной вокзал.

Некоторые проекты в Припяти будут реализовывать с привлечением инвесторов, сообщила советник министра экологии и руководитель проекта реновации Лала Тарапакина.