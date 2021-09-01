Киевский горсовет и Минкульт спорят о том, как следует защищать исторические здания Киева Фото: depositphotos.com

Предполагается, что это решение помешает уничтожать такие здания, будет способствовать созданию условий для их защиты и охраны на период исследования и определения исторической и культурной ценности, а также охранного статуса этих объектов.

По словам секретаря Киевского горсовета Владимира Бондаренко, за последние три года КГГА направила в Министерство культуры представление о занесении 1542 памятников и объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но пока в него включили 73 объекта.

В свою очередь, министр культуры Александр Ткаченко отметил в Telegram, что его ведомство поддерживает мораторий, но с полным комплексом защиты исторического ареала, "что пока не предусмотрено мораторием КГГА".

"Этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный. В частности, градостроительные условия и ограничения нельзя отозвать. Что это будет означать для киевлян? Что любой застройщик в судебном порядке может легко обойти мораторий. В отличие от комплексного подхода Минкульта, который зафиксирован в историко-архитектурном опорном плане Киева", – заявил Ткаченко.

Он упрекнул городские власти и лично мэра города Виталия Кличко, ранее назвавшего поведение Ткаченко некультурным, в том, что замминистра культуры Светлане Фоменко на заседании горсовета не дали слова, хотя сами пригласили представителей министерства.

В ведомстве также опровергли информацию КГГА о 1,5 тыс. поданных исторических объектов на рассмотрение. В министерстве не уточнили, сколько документов было подано за три года, но сообщили, что за период 2020–2021 годов Минкульт получил на рассмотрение от КГГА учетную документацию на 68 объектов культурного наследия, из которых 49 на сегодня занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

"Очевидно, что состояние исторического центра столицы ухудшилось. Это связано с агрессивной градостроительной политикой, которую проводит киевская городская власть, камуфлируя уничтожение города тезисом о развитии Киева", – заявили в Минкульте и призвали к конструктивному сотрудничеству в охране наследия.