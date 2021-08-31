В Украине археологи нашли поселение древних римлян

Ученые предполагают, что поселение могло быть административным центром периода распада Римской империи. Его площадь могла достигать 60 га при том, что средний размер поселения того времени – 6–10 га, рассказал руководитель исследовательской группы, специалист Института археологии Национальной академии наук Украины Олег Петраускас. Кроме того, оно удачно расположено – между реками Днестр и Прут, которые могли использоваться как транспортные пути. Скорее всего, в римские времена здесь проходил торговый маршрут, считают исследователи.

Раскопки длились в течение лета. Археологи обнаружили артефакты III – середины V века нашей эры. В частности, это элементы декора, оружие, ремесленные орудия, бытовые предметы, фибулы, изделия из бронзы.

Петраускас отметил, что теперь важно сохранить места уникальных археологических находок не только от "черных археологов", но и от местных фермеров, которые ежегодно распахивают поля и разрушают остатки поселений.

Найденные артефакты, их около 300, уже передали в Черновицкий краеведческий музей, сообщил местный сайт "Молодой буковинец".

Среди них – более полусотни фрагментов плинфы, широкого и плоского плитоподобного кирпича, который использовали во время строительства в Древнем Риме и Византии, рассказала заведующая отделом археологии, истории средних веков и нового времени краеведческого музея Оксана Драгомирецкая.

"Возможно, именно этот кирпич изготавливали и на Буковине, но по технологиям, которые были распространены на территории Римской империи", – отметила она.