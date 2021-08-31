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В Украине археологи нашли поселение древних римлян

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Археологи обнаружили артефакты III середины V века нашей эры
Археологи обнаружили артефакты III – середины V века нашей эры
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація / Facebook

В Черновицкой области вблизи села Бузовица археологи обнаружили одно из крупнейших найденных на территории Украины поселений эпохи поздней античности. Об этом сообщила Черновицкая облгосадминистрация в Facebook 19 августа.

Ученые предполагают, что поселение могло быть административным центром периода распада Римской империи. Его площадь могла достигать 60 га при том, что средний размер поселения того времени – 6–10 га, рассказал руководитель исследовательской группы, специалист Института археологии Национальной академии наук Украины Олег Петраускас. Кроме того, оно удачно расположено – между реками Днестр и Прут, которые могли использоваться как транспортные пути. Скорее всего, в римские времена здесь проходил торговый маршрут, считают исследователи.

Раскопки длились в течение лета. Археологи обнаружили артефакты III – середины V века нашей эры. В частности, это элементы декора, оружие, ремесленные орудия, бытовые предметы, фибулы, изделия из бронзы.

Петраускас отметил, что теперь важно сохранить места уникальных археологических находок не только от "черных археологов", но и от местных фермеров, которые ежегодно распахивают поля и разрушают остатки поселений. 

https://www.facebook.com/CVoda/posts/1687201184821246

Найденные артефакты, их около 300, уже передали в Черновицкий краеведческий музей, сообщил местный сайт "Молодой буковинец".

Среди них – более полусотни фрагментов плинфы, широкого и плоского плитоподобного кирпича, который использовали во время строительства в Древнем Риме и Византии, рассказала заведующая отделом археологии, истории средних веков и нового времени краеведческого музея Оксана Драгомирецкая.

"Возможно, именно этот кирпич изготавливали и на Буковине, но по технологиям, которые были распространены на территории Римской империи", – отметила она. 

Теги: археология, Рим, ученые, Черновицкая область, история, музей, Буковина
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