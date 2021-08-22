В Коростене рыли котлован для флагштока, а выкопали мамонта. Видео

Останки нашли во время подготовительных работ перед установкой в городском парке 50-метрового флагштока ко Дню Независимости Украины. Местные власти обратились в институт археологии, оттуда приехали специалисты.

"Они еще в очень хорошем состоянии. Мы можем надеяться, что при раскопках, которые будут проводиться в октябре, мы сможем получить какой-то костный материал в хорошем состоянии. Важно, что он находится в слоях, принадлежащих к ледниковому периоду", – рассказал Петраускас.

Заведующий отделом природы Житомирского краеведческого музея Петр Печенюк подчеркнул, что найденные останки нуждаются в немедленной фиксации, а в дальнейшем – консервации, иначе им грозит разрушение.

По словам заместительницы мэра города Натальи Чижевской, сейчас местные власти ведут переговоры с подрядчиками по поводу установки навеса над местом находки, чтобы уберечь кости от повреждений до приезда иностранных ученых.

В связи с этим работы по установке флагштока приостановлены.

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Видео: Суспільне Житомир / YouTube