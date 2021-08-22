В Коростене рыли котлован для флагштока, а выкопали мамонта. Видео

Останки нашли во время подготовительных работ перед установкой в городском парке 50-метрового флагштока ко Дню Независимости Украины. Местные власти обратились в институт археологии, оттуда приехали специалисты.
"Они еще в очень хорошем состоянии. Мы можем надеяться, что при раскопках, которые будут проводиться в октябре, мы сможем получить какой-то костный материал в хорошем состоянии. Важно, что он находится в слоях, принадлежащих к ледниковому периоду", – рассказал Петраускас.
Заведующий отделом природы Житомирского краеведческого музея Петр Печенюк подчеркнул, что найденные останки нуждаются в немедленной фиксации, а в дальнейшем – консервации, иначе им грозит разрушение.
По словам заместительницы мэра города Натальи Чижевской, сейчас местные власти ведут переговоры с подрядчиками по поводу установки навеса над местом находки, чтобы уберечь кости от повреждений до приезда иностранных ученых.
В связи с этим работы по установке флагштока приостановлены.
По случаю 30-летия независимости в ряде регионов Украины устанавливают гигантские государственные флаги. По данным экспертной организации StateWatch, общая стоимость проекта составляет 170,7 млн грн.
Крупнейший в Украине государственный флаг имеет высоту флагштока почти 90 метров, размер полотнища – 16 на 24 метра. Он был поднят 22 августа 2020 года на Печерских холмах в Киеве.