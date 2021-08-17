Глава Полтавской ОГА Синегубов показал тестовое поднятие самого большого государственного флага в области

"Первое тестовое поднятие самого большого сине-желтого флага в области. Уже через неделю, 23 августа, в 8.20 приходи к скверу памяти Героев Украины в Полтаве, чтобы вместе со всеми разделить гордость за наш флаг и наше независимое государство", – написал он и опубликовал видео тестового поднятия.

Контекст: Высота флагштока составила 50 метров, размер полотна – 12 на 18 метров. Стелу разместили в Полтаве в сквере Героев Украины, на перекрестке улиц Небесной Сотни, Стретенской и Гагарина. В ОГА сообщали, что флаг будет видно из многих уголков города.