Полиция открыла производство из-за фото мэра города Хорол с советским флагом

"Полиция начала расследование по факту использования запрещенной символики коммунистического режима. Информацию полиция Полтавской области получила во время мониторинга социальных сетей", – говорится в сообщении.

Сулаев не уточнил, о каком использовании запрещенной символики идет речь, но тегнул журналиста Александра Рудоманова. Тот недавно отмечал, что 25 июля Сергей Волошин вместе с друзьями праздновал День Военно-морского флота и они фотографировались с флагом Военно-морских сил СССР.

В посте мэр Хорола, бывший моряк, председатель общественной организации моряков "Шторм", писал о традиции празднования Дня Военно-морского флота, сообщает местное издание "Коло". "Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, которые покинули этот мир. Рад, что атмосферу праздника с нами разделили и жители Вишняков и Хорола, которые приветливо махали участникам нашего автопробега", – написал Волошин.

Сейчас мэр уже удалил снимки из своей учетной записи.