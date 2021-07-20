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Корниенко: Мы не должны стать Компартией Китая, но определенный опыт у них можно перенимать

Корниенко: У Коммунистической партии Китая есть разный опыт в различных сферах
Корниенко: У Коммунистической партии Китая есть разный опыт в различных сферах
Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

Украинские власти будут перенимать определенный опыт Коммунистической партии Китая. Об этом в опубликованном 20 июля интервью "Українським новинам" заявил глава партии "Слуга народа", первый замглавы парламентской фракции политсилы Александр Корниенко.

"У Коммунистической партии Китая есть разный опыт в различных сферах. Почему-то когда говорят о Коммунистической партии Китая, то говорят только о каких-то негативных моментах, но там есть и положительные. Например, там 95 млн членов партии и такой структурой сложно управлять, если не ввести определенные принципы. Такие принципы там есть. Из того, что мы хотели взять от китайских коллег, – это меритократия во всех смыслах, когда продвигаются те, кто действительно этого заслужил", – сказал Корниенко.

При этом он отметил, что не согласен со словами главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который считает, что принципы партии монобольшинства в Верховной Раде и Коммунистической партии Китая во многом совпадают.

"Я не согласен с трактовкой, что мы должны стать Компартией Китая. Определенный опыт у них можно перенимать. И если будет такая возможность, то будем перенимать", – сказал Корниенко.

Контекст:

Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году, у власти находится с 1949 года. С 2012 года партию возглавляет Си Цзиньпин (с 2013 года он является председателем Китайской Народной Республики).

Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг. 

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд). 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал "торговым партнером Украины №1". "Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом", – цитировал его "Укринформ"

Правящую партию Китая критикуют за нарушение прав человека в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе за 2020 год отметила, что нарушения прав человека встречаются и в других странах, но "нигде больше правительство настолько энергично и демонстративно не играет политическими мускулами, чтобы подорвать международные стандарты прав человека и институты обеспечения ответственности". В докладе упоминаются массовые репрессии против граждан Китая тюркского происхождения (уйгуров, казахов и других меньшинств, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), государственная электронная слежка и интернет-цензура. 

Заявление Арахамии появилось на фоне скандала, связанного с возможным давлением Китая на Украину. По данным агентства Associated Press, Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне. Украина подпись таки отозвала, но публично свои действия не объяснила. Кулеба заявил, что в этой теме в публичном пространстве "видна верхушка верхушки айсберга" и что "история еще не отыграна".

Теги: Украина, Китай, коммунизм, Александр Корниенко, партия, Давид Арахамия
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