Корниенко: Мы не должны стать Компартией Китая, но определенный опыт у них можно перенимать

"У Коммунистической партии Китая есть разный опыт в различных сферах. Почему-то когда говорят о Коммунистической партии Китая, то говорят только о каких-то негативных моментах, но там есть и положительные. Например, там 95 млн членов партии и такой структурой сложно управлять, если не ввести определенные принципы. Такие принципы там есть. Из того, что мы хотели взять от китайских коллег, – это меритократия во всех смыслах, когда продвигаются те, кто действительно этого заслужил", – сказал Корниенко.

При этом он отметил, что не согласен со словами главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который считает, что принципы партии монобольшинства в Верховной Раде и Коммунистической партии Китая во многом совпадают.

"Я не согласен с трактовкой, что мы должны стать Компартией Китая. Определенный опыт у них можно перенимать. И если будет такая возможность, то будем перенимать", – сказал Корниенко.