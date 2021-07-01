Си Цзиньпин пообещал "разбить голову" всем угнетателям Китая

По словам Си Цзиньпина, китайцы "никогда не угнетали и не порабощали другие народы" Фото: ЕРА

Си Цзиньпин отметил, что китайский народ "никогда не запугивал, не угнетал и не порабощал другие народы".

"Китай не делал этого в прошлом и не делает этого сейчас. А тот, кто попытается сделать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 млрд человек и разобьет себе голову", – сказал он.

Рекламируя успех партии, китайский лидер заявил, что "великое обновление китайской нации вступило на необратимый исторический путь", написала газета.

Глава КНР сказал об осторожном подходе к отношениям с США и "правильном балансе сотрудничества, а не конкуренции и борьбы".

Речь Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь в Пекине продолжалась около часа, обратила внимание радиостанция ВВС. Он говорил об основной роли Компартии в развитии страны. Глава КНР предупредил, что попытки посторонних сил отделить ее от народа обречены на провал.

Слова китайского руководителя прозвучали на фоне западной критики политики Китая в Синьцзяне, которую Вашингтон называет геноцидом, и в Гонконге, где с прошлого лета у жителей фактически отобрали большинство свобод, которыми они прежде пользовались, сообщила BBC. Конфронтация между Китаем и США обостряется также из-за Тайваня, который Пекин считает мятежной провинцией.