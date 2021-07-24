Во Львове демонтировали Монумент славы. Его отвезли в музей "Территория террора"

Работники демонтировали фигуры советского воина и Родины-матери.

Как отмечает издание, на этом месте запланировали создать сквер памяти героев Украины. А также – изменить инфраструктуру: обустроить подземный паркинг, велодорожку, а также обустроить безбарьерный спуск в парк имени Богдана Хмельницкого. Вероятно, здесь также обустроят станцию канатной дороги.