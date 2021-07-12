Под Харьковом депутат ОПЗЖ восстановил памятный знак дружбы украинцев и россиян. Его снесли в тот же день

"Русские и украинцы прошли вместе долгий путь... Между нашими народами существует государственная граница, но границ между людьми не существует. У нас одни и те же ценности: мы все хотим мира, укрепления экономических связей и процветания наших народов", – написал Лесик, добавив к посту несколько фото с места.

Kharkiv Today отмечает, что "камень дружбы украинского и русского народов" устанавливали ночью.

Спустя час после открытия камень разбили "неизвестные патриоты". Фото, на которых человек в маске крушит этот знак, опубликовано в Telegram-канале "Фрайкор".

"Одиозный Лесик в очередной раз пытается "восстановить дружбу с русским народом". Неизвестные патриоты еще быстрее показывают ему, что он нецелесообразно использует медведчуковские деньги", – отмечается в сообщении.