Под Харьковом депутат ОПЗЖ восстановил памятный знак дружбы украинцев и россиян. Его снесли в тот же день

"Русские и украинцы прошли вместе долгий путь... Между нашими народами существует государственная граница, но границ между людьми не существует. У нас одни и те же ценности: мы все хотим мира, укрепления экономических связей и процветания наших народов", – написал Лесик, добавив к посту несколько фото с места.
Kharkiv Today отмечает, что "камень дружбы украинского и русского народов" устанавливали ночью.
Спустя час после открытия камень разбили "неизвестные патриоты". Фото, на которых человек в маске крушит этот знак, опубликовано в Telegram-канале "Фрайкор".
"Одиозный Лесик в очередной раз пытается "восстановить дружбу с русским народом". Неизвестные патриоты еще быстрее показывают ему, что он нецелесообразно использует медведчуковские деньги", – отмечается в сообщении.
24 марта Лесик уже восстанавливал камень дружбы украинского и русского народов "в память о Переяславской Раде 1654 года", однако его в тот же день разбили, сообщал Kharkiv Today.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек. По словам Зеленского, были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".