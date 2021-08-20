В Херсоне во время установки упал 70-метровый флагшток

"Сертифицированной компанией, которая занимается изготовлением флагштоков, изготовлен 70-метровый флагшток. Этой компанией была привлечена другая компания, которая занимается установлением флагштоков, он должен был быть смонтирован. Реализация объекта происходила с учетом всех строительных норм и соблюдением технических требований. К сожалению, при установке из-за обрыва стропы он упал с высоты", – пояснил Науменко.

Замглавы ОГА отметил, что стропа была новой, ее приобрели специально для монтажа данного объекта.

"Сейчас проблема устраняется, на место выехали представители областной государственной администрации для выяснения причин инцидента… Отдельно хочу отметить, что средства из любых бюджетов на флагшток не выделялись и не предусматривались", – подчеркнул Науменко.

По его словам, в результате падения флагштока никто не пострадал.