Львовянин выкупил на черном рынке исторический топор с трезубцем и подарил его музею

Сообщается, что находку спас от так называемых черных археологов львовянин Тарас Хмеловский, который уже несколько лет поддерживает исследования Института археологии НАН Украины. От ученых он узнал об уникальном топоре, который попал на черный рынок древностей и мог быть вывезен за границу.

Львовянин выкупил топор на аукционе, а позже оплатил и реставрацию артефакта. Передача топора состоится 21 августа в 16.00 в здании Национального музея истории Украины. В ближайшее время музей планирует экспонировать топор, чтобы артефакт мог увидеть каждый посетитель.

Некоторые комментаторы в Facebook сомневаются в подлинности находки.

Скриншот: Національний музей історії України / Facebook

Скриншот: Національний музей історії України / Facebook

Однако в музее говорят: реставрировал топор художник-реставратор высшей категории Виктор Голуб и, исследовав его вживую, он убедился в том, что это не подделка. "Об оригинальности свидетельствовали степень коррозии железной основы топора, техника исполнения и редкая отделка", – говорится в сообщении.

Гендиректор музея Федор Андрощук отметил, что топор относится к довольно редкой группе инкрустированных боевых топоров. Несколько таких экземпляров нашли на территории Швеции и России.

"Форма этого экземпляра, очевидно, местная, аналоги ее известны и датируются довольно широким временным периодом Х–ХIII веков. Однако мотив орнамента редкий, если не сказать – уникальный. По отдельным элементам, из которых состоит орнамент, его можно датировать в пределах более узкого времени, с конца Х до начала XI веков. Этому соответствует и инкрустация трезубцем, иконография которого датируется периодом княжения Владимира Святославича", – заявил Андрощук.

За сколько был выкуплен предмет, не уточняется. В 2019 году он уже продавался на онлайн-аукционе – на лот обратил внимание в Facebook историк Андрей Гречило.

Тогда стартовая цена лота составляла 40 тыс. грн, а во время торгов ставки выросли до 220 тыс. грн. Однако победитель аукциона топор так и не выкупил.