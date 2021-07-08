Львовские археологи нашли серебряные римские монеты, одна оказалась фальшивой

"Почти 2 тыс. лет римские монеты пролежали в земле на окраине Львова. На трех серебряных динариях сохранились портреты императоров Древнего Рима. А вот фальшивый денарий сильно потерся", – отметили в посте.

Археолог Юрий Ревера рассказал, что монеты нашли в районе села Малые Подлески, где планируют построить объездную дорогу.

"Это первые монеты, которые местное население использовало как деньги, а не как украшение. На лицевой стороне римского денария преимущественно изображался портрет императора, на обороте мы видим изображения богинь или богов", – отметил эксперт.

По его словам, четвертая монета не идентифицирована, она плохо сохранилась. Субератный динарий выполнен из меди, на нем можно было различить остатки серебра.

"Это специальная технология, которую использовали фальшивомонетчики в античный период", – уточнил Ревера.