В Национальном музее истории Украины покажут выставку "Скифское золото"

В музее покажут часть украинской коллекции скифских древностей, другие экспонаты хранятся в Амстердаме и за них Украина судится с РФ Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Открытие выставки состоялось 17 августа, для всеобщего обозрения экспозиция доступна с 18 августа по 20 сентября. Она проходит в рамках мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине Независимости Украины.

В музее можно будет увидеть коллекцию скифских древностей мирового значения, которая неоднократно представляла Украину на международных выставках.

"Это, в частности, таинственный ритуальный предмет с изображениями батальных сцен из кургана Передериева Могила (Донецкая область), обивка горита (колчана) с изображением сцен из жизни Ахилла из Мелитопольского кургана (Запорожская область), изысканный комплект женских украшений с Трехбратних курганов (Крым), меч в ножнах, декорированных изображениями зверей, ажурная пластина со сценой охоты, посуда для вина в форме рога из запорожских курганов", – говорится в сообщении.

В музее до 31 октября проходит еще одна выставка, посвященная скифам – "Пектораль. Находка века". Пресс-служба музея отметила, что история скифов, которые жили в степях от Дона до Дуная с середины VII до начала III ст. до нашей эры – "одна из самых ярких страниц древней истории украинских земель", а в декоре золотой утвари и украшений скифов отражены их представление об окружающем мире, тайны жизни и смерти, знания и умения.

"Даже сложно представить, что эти предметы, изготовленные 2500 лет назад, являются частью величественной истории Украины. Найти их было крайне непросто: раскопки велись в курганах по всей стране. Поэтому экспонаты на выставке и из Николаевской области, и из Донецкой, и из Крыма", – написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

Он напомнил, что часть уникальных изделий из крымских музеев до сих пор находится в Амстердаме, где они экспонировались во время аннексии Крыма, и Украина продолжает судиться за украденные ценности с "юридически несуществующими крымскими музеями, за которыми стоит РФ".