Археологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов

Археологи исследовали семь культовых скифских ям, датированных IV веком до нашей эры, которые они обнаружили на Мамай-Горе в Запорожской области.

Археологи во время исследования нашли ногайское захоронение Фото: Мамай-Гора / Facebook

Археологическая экспедиция "Мамай-Гора" нашла на одноименной возвышенности в Запорожской области древние артефакты скифов и захоронения кочевников. Об этом экспедиция сообщила 14 июля в Facebook.

Археологи исследовали семь культовых скифских ям, датированных IV веком до нашей эры. В них они обнаружили:

горшок с редким декором. Он украшен буккелями (шишечками), из которых на сосуде сохранилось два. Горшок был поврежден еще в древности, шейка и венчик отсутствуют, поэтому его высоту установить не удалось;

фрагменты жаровни (сковороды);

фрагменты венчика большой корчаги (глиняный сосуд), орнаментированной пальцевыми защепами;

курант (растиральник);

кости крупного и мелкого рогатого скота, обломок челюсти хищного животного.

Исследователи также обнаружили фрагмент половецкого рва, однако для подтверждения его подлинности еще необходимы дальнейшие исследования комплекса.

Кроме того, археологи нашли ногайское захоронение (ногайцы – тюркский народ, проживающий в Крыму, Северном Причерноморье и других регионах до начала XVI века. – "ГОРДОН") с нетипичной для кочевников ориентацией захоронения.