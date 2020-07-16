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Археологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов

Археологи исследовали семь культовых скифских ям, датированных IV веком до нашей эры, которые они обнаружили на Мамай-Горе в Запорожской области.

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Археологи во время исследования нашли ногайское захоронение
Археологи во время исследования нашли ногайское захоронение
Фото: Мамай-Гора / Facebook

Археологическая экспедиция "Мамай-Гора" нашла на одноименной возвышенности в Запорожской области древние артефакты скифов и захоронения кочевников. Об этом экспедиция сообщила 14 июля в Facebook.

Археологи исследовали семь культовых скифских ям, датированных IV веком до нашей эры. В них они обнаружили:

  • горшок с редким декором. Он украшен буккелями (шишечками), из которых на сосуде сохранилось два. Горшок был поврежден еще в древности, шейка и венчик отсутствуют, поэтому его высоту установить не удалось;
  • фрагменты жаровни (сковороды);
  • фрагменты венчика большой корчаги (глиняный сосуд), орнаментированной пальцевыми защепами;
  • курант (растиральник);
  • кости крупного и мелкого рогатого скота, обломок челюсти хищного животного.

Исследователи также обнаружили фрагмент половецкого рва, однако для подтверждения его подлинности еще необходимы дальнейшие исследования комплекса.

Кроме того, археологи нашли ногайское захоронение (ногайцы – тюркский народ, проживающий в Крыму, Северном Причерноморье и других регионах до начала XVI века. – "ГОРДОН") с нетипичной для кочевников ориентацией захоронения.

https://www.facebook.com/mamaigora/posts/2636348103293678

Теги: Украина, археология, Запорожская область, скифы
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