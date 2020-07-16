Археологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов

Археологическая экспедиция "Мамай-Гора" нашла на одноименной возвышенности в Запорожской области древние артефакты скифов и захоронения кочевников. Об этом экспедиция сообщила 14 июля в Facebook.
Археологи исследовали семь культовых скифских ям, датированных IV веком до нашей эры. В них они обнаружили:
Исследователи также обнаружили фрагмент половецкого рва, однако для подтверждения его подлинности еще необходимы дальнейшие исследования комплекса.
Кроме того, археологи нашли ногайское захоронение (ногайцы – тюркский народ, проживающий в Крыму, Северном Причерноморье и других регионах до начала XVI века. – "ГОРДОН") с нетипичной для кочевников ориентацией захоронения.