На Хортице нашли захоронение скифского воина, которому примерно 2500 лет

Скифское захоронение находилось в земляной катакомбе глубиной около трех метров. Вход в катакомбы был заложен большим количеством тяжелых гранитных валунов.

Кроме скелета скифа, археологи нашли железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу Фото: ostriv.org

Археологическая экспедиция обнаружила на территории острова Хортица уникальное захоронение скифского воина, возраст которого – около 2500 лет. Об этом говорится на сайте заповедника "Хортица".

Захоронение находилось в земляной катакомбе глубиной около трех метров, вход в катакомбы был заложен большим количеством тяжелых гранитных валунов.

Фото: ostriv.org

Похороненный воин, по древним меркам, был гигантом – его рост составляет около 1,8 метра. В захоронении археологи нашли железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.

Фото: ostriv.org

"Интересно, что над этим захоронением в древности нашими предками был устроен кромлех – круг из гранитных камней – символ солнца, который известен в культурах многих древних народов", – отмечают в заповеднике.

Фото: ostriv.org

В заповеднике также напомнили, что 20 лет назад на этом месте уже находили скифские захоронения и жертвенники, в которых обнаружили предметы быта, античную посуду, украшения и бронзовое зеркало.

Подобные находки на Хортице свидетельствуют о том, что остров был важным скифским местом, где располагалось городище, мимо которого проходили переправы, и место торговли с греческими купцами.