Нардеп Бондарев: Бюджет-2022 – не для людей и не касается потребностей украинцев

Константин Бондарев: В этом бюджете не идет речи об обеспечении выплат для людей или для местных бюджетов для того, чтобы как-то компенсировать тарифы Фото: Костянтин Бондарєв / Facebook

Бондарев заявил, что поданный в Раду Кабмином проект бюджета на будущий год антисоциальный. Он сообщил, что плановый показатель обеспечения прожиточного минимума в этом бюджете составляет 44% от фактического. Кроме того, законодатель предусмотрел в законодательном поле 3% ВВП на оборонную сферу, но этот бюджет дает только 2,6%, и таким образом в воюющей стране армия недофинансирована на 28,5 млрд, заявил политик. 1,7% ВВП, которые должны быть выделены на науку, в бюджете превратились в 0,25%, вместо 5% на медицинские гарантии заложено только 2,9%, рассказал Бондарев.

"Понимаете, все, о чем идет речь, оно не о людях. И очень важный момент, мы сейчас в преддверии энергетического коллапса. Потому что, вы знаете, на мировом рынке стоимость газа выросла сейчас до критических $1000 за 1000 м3 газа. К сожалению, в этом бюджете не идет речи об обеспечении выплат для людей или для местных бюджетов для того, чтобы как-то компенсировать тарифы. Субвенции правительство не обеспечивает даже на уровне 2021-го, сокращают финансирование на 17%. Мы посчитали, если за прошедшие пять лет в среднем надо было обеспечить 4–5 млн домохозяйств, то в следующем году обеспечат менее 2 млн. Вопрос, как остальные будут оплачивать коммунальные услуги?" – заявил он.

По информации Бондарева, ни потребители, ни местные бюджеты не смогут рассчитаться за услуги ЖКХ.

"Власть пытается давить на мэров, чтобы именно из местных бюджетов они обеспечили неподнятие тарифов. То есть на местное самоуправление сейчас пытаются еще и это бремя переложить. Но это невозможно. Представьте себе, город Белая Церковь для того, чтобы обеспечить сохранение тарифов на тепло, газ, горячее водоснабжение, должен иметь в своем бюджете дополнительные 240 млн грн. Это только для того, чтобы сохранить стоимость коммунальных услуг на уровне 2020–2021 годов. Мы посчитали, что Киевской области надо иметь 1,5 млрд грн для того, чтобы не поднимать тарифы. Таких денег в бюджете нет, Киевский областной бюджет развития составляет где-то 500–600 млн всего", – сообщил политик.

Нардеп рассказал, что фракция "Батьківщина" в Киевском областном совете инициировала направление обращения в парламент и к правительству с требованием не поднимать тарифы и обеспечить успешное прохождение отопительного сезона. Бондарев как глава Киевской областной организации партии "Батьківщина" обратился к руководству парторганизаций Киевской области и других политических сил с предложением поддержать инициативу "Батьківщини" и объединить усилия для того, чтобы обеспечить домохозяйства теплом. Политик призвал депутатов местных советов поддерживать или инициировать направление таких же обращений к власти.