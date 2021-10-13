Стефанчук заявил, что Рада намерена рассмотреть проект госбюджета на 2022 год в первом чтении на следующей неделе

"До 20 числа мы должны принять соответствующее решение. И поэтому мы предварительно собирались с комитетом. 18 октября будет проведен комитет и принято его решение. После этого мы будем видеть, что включили, что не включили в проект бюджета, и я очень надеюсь, что 20 числа мы сможем его проголосовать", – сказал он.
Стефанчук отметил, что показатели проекта госбюджета будут известны после решения комитета.
"Но насколько я знаю, фундаментальные вещи на следующий год – вопрос обороны страны, вопрос противодействия COVID-19, вопрос поддержки украинских медиков. Они останутся в нетронутом состоянии и будут намного выше, чем были в предыдущие годы", – добавил спикер.
15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.
Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.
Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.
Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.