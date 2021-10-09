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В Минобороны назвали сумму, которую предусмотрели в госбюджете на выплаты военным

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На денежное обеспечение военным в госбюджете предусмотрели 62,5 млрд грн
На денежное обеспечение военным в госбюджете предусмотрели 62,5 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны Украины включило в государственный бюджет 93 млрд грн для повышения размеров денежного обеспечения в ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины 8 октября.

Министерство обороны Украины не профинансировало в этом году выплату единовременного вознаграждения военным из-за неучета в госбюджете Украины на 2021 год 7,1 млрд грн, пояснили в ведомстве.

"После подписания закона президентом Украины и выделения дополнительных средств безотлагательно направим их в войска для осуществления надлежащих выплат военнослужащим", – сказал министр обороны Украины Андрей Таран.

Министр отметил, что сейчас нужно думать о повышении размеров денежного обеспечения в ВСУ в 2022 году. По его словам, Минобороны для этого включило потребность в сумме 93 млрд грн, на 39,8 млрд грн больше, чем в текущем году.

"Выделение такой суммы позволило бы значительно повысить размеры денежного обеспечения и приблизить их к размерам стран – членов НАТО", – считают чиновники.

В итоге для Минобороны на денежное обеспечение военным в госбюджете предусмотрели 62,5 млрд грн, на 8,9 млрд грн больше, чем в предыдущем году, сообщили в ведомстве.

"Эти дополнительные средства не обеспечат повышение размеров денежного обеспечения, а лишь позволят в 2022 году выплачивать военнослужащим месячное денежное обеспечение в размерах 2019–2021 годов, вознаграждение за участие в ООС, индексацию денежного обеспечения, другие обязательные выплаты и удерживать численность военнослужащих Вооруженных сил Украины", – заключили в Минобороны.

Контекст:

Заместитель министра обороны Украины Александр Носов 25 сентября говорил, что в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год на нужды Минобороны предусмотрена меньшая сумма, чем необходимо – 131 млрд грн вместо 170 млрд грн, "чтобы нормально закончить следующий год". 

Верховная Рада Украины 8 октября приняла во втором чтении законопроект №6052, который предусматривает увеличение доходов и расходов госбюджета на 2020 год почти на 40 млрд грн. На выплату зарплат военнослужащим Рада выделила 3,8 млрд грн.

Теги: госбюджет, Минобороны, ВСУ, Андрей Таран, чиновники, выплаты, расходы
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