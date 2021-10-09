В Минобороны назвали сумму, которую предусмотрели в госбюджете на выплаты военным

Министерство обороны Украины не профинансировало в этом году выплату единовременного вознаграждения военным из-за неучета в госбюджете Украины на 2021 год 7,1 млрд грн, пояснили в ведомстве.

"После подписания закона президентом Украины и выделения дополнительных средств безотлагательно направим их в войска для осуществления надлежащих выплат военнослужащим", – сказал министр обороны Украины Андрей Таран.

Министр отметил, что сейчас нужно думать о повышении размеров денежного обеспечения в ВСУ в 2022 году. По его словам, Минобороны для этого включило потребность в сумме 93 млрд грн, на 39,8 млрд грн больше, чем в текущем году.

"Выделение такой суммы позволило бы значительно повысить размеры денежного обеспечения и приблизить их к размерам стран – членов НАТО", – считают чиновники.

В итоге для Минобороны на денежное обеспечение военным в госбюджете предусмотрели 62,5 млрд грн, на 8,9 млрд грн больше, чем в предыдущем году, сообщили в ведомстве.

"Эти дополнительные средства не обеспечат повышение размеров денежного обеспечения, а лишь позволят в 2022 году выплачивать военнослужащим месячное денежное обеспечение в размерах 2019–2021 годов, вознаграждение за участие в ООС, индексацию денежного обеспечения, другие обязательные выплаты и удерживать численность военнослужащих Вооруженных сил Украины", – заключили в Минобороны.