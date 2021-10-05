В сентябре нардепам выплатили более 3 млн грн компенсаций за жилье. Наибольшая сумма – почти 60 тыс. грн

Наибольшую сумму компенсации за жилье в сентябре получил нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Припутень – 59 800 грн (за период 01.05–31.07 2021 года).
Немного меньше получил член депутатской группы "Партия "За майбутнє" Игорь Гузь – 59 500 грн (01.06–31.08).
По 40 300 грн компенсации за жилье получили нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук (23.07–22.09), Людмила Марченко (01.07–31.08), Вячеслав Рублев (01.07–31.08), Константин Касай (01.07–31.08), Владимир Гевко (01.07–31.08) и Максим Березин (01.07–31.08), а также парламентарий от фракции "Голос" Наталья Пипа (01.07–31.08).
Согласно статье 35 закона "О статусе народного депутата Украины", депутаты ВРУ получают компенсацию за наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 км от границ города.