В сентябре нардепам выплатили более 3 млн грн компенсаций за жилье. Наибольшая сумма – почти 60 тыс. грн

В сентябре нардепам выплатили около 3,03 млн грн компенсации за жилье Фото: rada.gov.ua

Наибольшую сумму компенсации за жилье в сентябре получил нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Припутень – 59 800 грн (за период 01.05–31.07 2021 года).

Немного меньше получил член депутатской группы "Партия "За майбутнє" Игорь Гузь – 59 500 грн (01.06–31.08).

По 40 300 грн компенсации за жилье получили нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук (23.07–22.09), Людмила Марченко (01.07–31.08), Вячеслав Рублев (01.07–31.08), Константин Касай (01.07–31.08), Владимир Гевко (01.07–31.08) и Максим Березин (01.07–31.08), а также парламентарий от фракции "Голос" Наталья Пипа (01.07–31.08).