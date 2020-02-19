Украинские нардепы получили почти 6 млн грн компенсации за жилье

Правом получать компенсацию за наем жилья, по данным на декабрь 2019 года, воспользовались 158 народных депутатов.

С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 158 народных депутатов получили компенсацию за проживание в столице. Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

Уточняется, что в целом, по данным на декабрь, депутаты получили 5,81 млн грн. Среди депутатов, получающих компенсацию, от фракции "Слуга народа" – 121, от группы "За майбутнє" – 10, внефракционных – девять, от фракции "Европейская солидарность" – семь, от фракции "Голос" – четыре, от фракции ОПЗЖ – шесть, от фракции "Батьківщина" – один.

Как сообщает "Чесно", среди 158 нардепов есть 10 депутатов, которые отметили, что на момент избрания в парламент они проживали в Киеве.

По состоянию на октябрь 2019 года количество депутатов, получающих компенсацию, составляло 120 человек.

Согласно статье 35 закона "О статусе народного депутата Украины", депутаты ВРУ получают компенсацию за наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 км от границ города.