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Гройсман: Недофинансирование армии превышает 2 млрд грн

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Гройсман отметил, что получил ответ от Минобороны Украины на официальный запрос
Гройсман отметил, что получил ответ от Минобороны Украины на официальный запрос
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Министерство обороны Украины недополучило более 2 млрд грн, чтобы профинансировать текущие потребности армии. Об этом 1 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" сообщил лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

Он отметил, что узнал о долге перед украинскими военнослужащими, в том числе теми, которые на передовой, направил официальный запрос в Минобороны и получил ответ.

"Наши ребята стоят на защите? Стоят!.. По состоянию на 1 сентября 2021 года Минобороны Украины не имело возможности профинансировать средства на сумму 2,035 млрд грн. По состоянию на 27 сентября потребность выросла и составляет уже 2,325 млрд грн", – сказал Гройсман. – С Минобороны и войсками – штанга! Мы с вами не заслуживаем такой непрофессиональной, безответственной, некомпетентной власти, за которую каждый рассчитывается".

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявлял, что в 2022 году будет увеличен фонд оплаты труда военнослужащих, это позволит проводить выплаты своевременно и в полном объеме. В Минобороны отмечали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП, этот показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020-м – 5,45%.

25 сентября заместитель министра обороны Александр Носов рассказал, что в проекте госбюджета Украины на 2022 год на нужды Минобороны предусмотрено меньшую сумму, чем необходимо.

17 сентября в Офисе омбудсмена Украины заявляли, что Минобороны Украины задолжало военнослужащим почти 1,5 млрд грн, большая часть указанной суммы – 1,271 млрд грн – долги по выплате денежной помощи на оздоровление.

В тот же день замминистра обороны Анна Маляр сообщала в Facebook, что "в ближайшее время все задолженности будут погашены". Она отмечала, что средства, необходимые для проведения в полном объеме одноразовых обязательных выплат, выплат дополнительного вознаграждения, введенного 29 июля 2020 года постановлением Кабмина №741, других дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, предусмотренных законодательством, не были учтены при принятии госбюджета на 2021 год.

Маляр говорила, что как только Рада проголосует проект закона о внесении изменений в закон Украины о госбюджете по реализации соцмероприятий и инфраструктурных проектов, Минобороны получит возможность быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме.

Теги: Украина, Владимир Гройсман, Министерство обороны Украины, долги, Минобороны, ВСУ, выплаты, военнослужащий, финансирование, войска, Свобода слова Савика Шустера
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