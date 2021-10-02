Гройсман: Недофинансирование армии превышает 2 млрд грн

Он отметил, что узнал о долге перед украинскими военнослужащими, в том числе теми, которые на передовой, направил официальный запрос в Минобороны и получил ответ.

"Наши ребята стоят на защите? Стоят!.. По состоянию на 1 сентября 2021 года Минобороны Украины не имело возможности профинансировать средства на сумму 2,035 млрд грн. По состоянию на 27 сентября потребность выросла и составляет уже 2,325 млрд грн", – сказал Гройсман. – С Минобороны и войсками – штанга! Мы с вами не заслуживаем такой непрофессиональной, безответственной, некомпетентной власти, за которую каждый рассчитывается".