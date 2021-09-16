Впервые в истории Украины в 2022 году будет выделена рекордная сумма на безопасность и оборону – Таран

Кроме бюджетных средств на оборону, Украина получит международную помощь от Франции, США и Великобритании Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Впервые в истории Украины в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП, этот показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020-м – 5,45%.

"71,2 млрд грн пойдут на денежное обеспечение и заработную плату военнослужащих и работников, что на 10,9 млрд грн больше, чем в 2021 году. Президент Украины обещал, что Вооруженные силы получат новое и модернизированное оружие и технику – мы выполняем эту задачу: 32,9 млрд грн предусмотрены на программу развития вооружения и военной техники, отвечающей принципам государств – членов НАТО, которые выделяют на данное направление не менее 20%. Расходы госбюджета для Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 131 млрд грн без учета государственных гарантий, что больше 2021-го на 13,3 млрд грн", – сказал Андрей Таран.

5,5 млрд грн выделено для обеспечения жильем участников АТО/ООС, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц.

По информации Тарана, кроме бюджетных средств, Украина получит международную помощь от правительства Франции – 12,6 млрд грн, Великобритании – 6,7 млрд грн и США – 1,7 млрд грн.