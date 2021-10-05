Части украинских пенсионеров начали доплачивать к пенсии по 400 грн

Кабмин Украины установил ежемесячные компенсации для этой категории пенсионеров в размере 400 грн.

"После установления компенсационной выплаты пенсия не может превышать 10 тыс. 340 грн. Для указанной категории граждан, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеют страховой стаж не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины), минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2,5 тыс. грн", – уточнили в релизе.

Пенсионерам, которым исполнится 75 лет после 1 октября, ежемесячная компенсационная выплата будет установлена с момента достижения указанного возраста. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, будут ежемесячно доплачивать 500 грн.