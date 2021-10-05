Части украинских пенсионеров начали доплачивать к пенсии по 400 грн

Кабмин Украины установил ежемесячные компенсации для этой категории пенсионеров в размере 400 грн.
"После установления компенсационной выплаты пенсия не может превышать 10 тыс. 340 грн. Для указанной категории граждан, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеют страховой стаж не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины), минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2,5 тыс. грн", – уточнили в релизе.
Пенсионерам, которым исполнится 75 лет после 1 октября, ежемесячная компенсационная выплата будет установлена с момента достижения указанного возраста. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, будут ежемесячно доплачивать 500 грн.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 сентября анонсировал доплаты к пенсиям с октября этого года. Он отметил, что выплаты получат украинцы, пенсия которых меньше размера средней зарплаты за 2020 год. В апреле 2020 года доплаты по 500 грн в Украине начали получать люди старше 80 лет.
По состоянию на декабрь 2020 года средняя зарплата в Украине составляла 14 179 грн, сообщала Госслужба статистики.
По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров, из них 8 млн 330 тыс. получают пенсию по возрасту. Средний размер пенсии по возрасту – 3539 грн.
По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.
В марте министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.