Рада предлагает индексировать пенсии ежегодно 1 марта

За проголосовали 298 народных депутатов, воздержались 20, не голосовали 28, против никто не проголосовал.
Законопроектом предлагается осуществлять ежегодную индексацию пенсий:
После вступления закона в силу дополнительные расходы Украины составят 7,2 млн грн для 817 человек, которым установлены надбавки по ранее действовавшему законодательству за более поздний выход на пенсию, отметили в пояснительной записке.
"Согласно ранее действовавшему закону "О пенсионном обеспечении" такая надбавка составляла 10% основного размера пенсии за каждый полный год работы после достижения пенсионного возраста", – уточнили авторы проекта закона.
В Украине размер пенсии повышается на 0,5–0,75% за каждый полный месяц страхового стажа начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в зависимости от количества месяцев отсрочки выхода на пенсию.
Еще 0,03 млн грн в год понадобится для досрочного назначения пенсий матерям детей, у которых диагностировано тяжелое, редкое заболевание, но не установлена инвалидность.
По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.
По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.
В марте министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.