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Рада предлагает индексировать пенсии ежегодно 1 марта

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В Украине более 11,1 млн пенсионеров, средний размер пенсии 3538,9 грн
В Украине более 11,1 млн пенсионеров, средний размер пенсии – 3538,9 грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

9 сентября Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за проект закона №4668, которым предлагается с 1 января 2022 года определить дату ежегодной индексации пенсий 1 марта, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовали 298 народных депутатов, воздержались 20, не голосовали 28, против никто не проголосовал.

Законопроектом предлагается осуществлять ежегодную индексацию пенсий:

  • военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
  • назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий;
  • назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность.

После вступления закона в силу дополнительные расходы Украины составят 7,2 млн грн для 817 человек, которым установлены надбавки по ранее действовавшему законодательству за более поздний выход на пенсию, отметили в пояснительной записке.

"Согласно ранее действовавшему закону "О пенсионном обеспечении" такая надбавка составляла 10% основного размера пенсии за каждый полный год работы после достижения пенсионного возраста", – уточнили авторы проекта закона.

В Украине размер пенсии повышается на 0,5–0,75% за каждый полный месяц страхового стажа начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в зависимости от количества месяцев отсрочки выхода на пенсию.

Еще 0,03 млн грн в год понадобится для досрочного назначения пенсий матерям детей, у которых диагностировано тяжелое, редкое заболевание, но не установлена инвалидность.

Контекст:

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

В марте министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.

Теги: Верховная Рада, Украина, пенсии, законопроект
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