Рада предлагает индексировать пенсии ежегодно 1 марта

За проголосовали 298 народных депутатов, воздержались 20, не голосовали 28, против никто не проголосовал.

Законопроектом предлагается осуществлять ежегодную индексацию пенсий:

военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий;

назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность.

После вступления закона в силу дополнительные расходы Украины составят 7,2 млн грн для 817 человек, которым установлены надбавки по ранее действовавшему законодательству за более поздний выход на пенсию, отметили в пояснительной записке.

"Согласно ранее действовавшему закону "О пенсионном обеспечении" такая надбавка составляла 10% основного размера пенсии за каждый полный год работы после достижения пенсионного возраста", – уточнили авторы проекта закона.

В Украине размер пенсии повышается на 0,5–0,75% за каждый полный месяц страхового стажа начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в зависимости от количества месяцев отсрочки выхода на пенсию.

Еще 0,03 млн грн в год понадобится для досрочного назначения пенсий матерям детей, у которых диагностировано тяжелое, редкое заболевание, но не установлена инвалидность.