Чернобыльцы с инвалидностью будут получать повышенные пенсии – Шмыгаль

"Лица с инвалидностью, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, будут получать повышенную пенсию. Соответствующее решение во исполнение закона Украины правительство приняло на этой неделе. Средний размер повышения выплат составит более 2300 грн. Пересчет коснется 35,9 тыс. человек", – написал он.

На сайте Кабмина указано, что пенсии чернобыльцам по инвалидности увеличились 1 июля 2021 года на сумму от 3700 грн (III группа инвалидности) до 6000 грн (II группа инвалидности).