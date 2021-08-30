Чиновники в Харьковской области присваивали пенсии жителей ОРДЛО – СБУ

По информации СБУ, схема с присвоением пенсий действовала в течение нескольких лет Фото: depositphotos.com

По данным спецслужбы, чиновники присваивали пенсии граждан, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По предварительным оценкам, ущерб государству составил почти 5 млн грн.

Следствие установило, что в схеме участвовали должностные лица Пенсионного фонда и банка.

"Злоумышленники, пользуясь служебным положением, вносили недостоверные сведения в базу данных. В частности, они меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карты и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, данная схема действовала в течение нескольких лет.

Во время обысков правоохранители изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию, которая доказывает махинации с социальными выплатами.

Двум участникам схемы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.