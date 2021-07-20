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ПОЛИТИКА

"Цифры делают достижение Кабмина посмешищем". В "Нашем крае" заявили, что пенсии выросли на 1,45%, а инфляция – на 9,5%

Александр Мазурчак: И это не предел уже заявлено, что осенью тарифы вырастут от 40 до 70% в зависимости от города
Александр Мазурчак: И это не предел – уже заявлено, что осенью тарифы вырастут от 40 до 70% – в зависимости от города
Фото: nashkray.org

Правительство отчитывается о повышении пенсий на 54 грн, но молчит о трехкратном повышении тарифов на коммунальные платежи, заявил сопредседатель политической партии "Наш край" Александр Мазурчак, сообщает сайт политической силы.

"Пожилым украинцам увеличили пенсию на сумму, за которую можно приобрести чуть больше килограмма гречки. Или на 1,45%. Однако Госстат показывает цифры, которые делают это достижение посмешищем. Инфляция достигла 9,5%, а тарифы выросли втрое. И это не предел – уже заявлено, что осенью тарифы вырастут от 40 до 70% – в зависимости от города", – сказал политик.

Он добавил, что ответственность за рост тарифов Кабмин переложил на местные власти, но у тех нет возможности повлиять на цены.

"Созданный правительством "рынок газа" полностью ориентирован на европейскую стоимость голубого топлива. А она, как всем известно, сейчас, в спокойный сезон, уже бьет все рекорды. Из-за инструкций от "Нафтогазу", местные теплогенерирующие компании поставлены в тупик. Отныне они должны осуществлять предоплату за газ, а за малейшие нарушения будут получать неподъемные штрафы. Поэтому местные власти не смогут снизить тарифы, как бы они ни хотели этого", – заявил Мазурчак.

Политик убежден, что повышение цен на коммунальные услуги усилит кризисные явления в отрасли. 

"Более высокие тарифы неизбежно приведут к росту долгов населения. И это в то время, когда у тепловиков не будет действенных механизмов для их урегулирования. В результате в украинских домах тепло может просто исчезнуть, потому что газ никто не будет поставлять в долг", – прогнозирует он.

В "Нашем крае" отметили, что правительство должно сбалансировать расходы и доходы украинцев.

"Наш край" продолжает настаивать, что для спасения украинцев от нищеты и замерзания в отопительный сезон нужно наращивать добычу отечественного газа. Собственное голубое топливо – это не только спасение от долговой петли, но и усиление энергетической независимости и безопасности Украины. Это особенно актуально на фоне сокращения транзита российского газа по территории Украины. Напомним, что в Киеве коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду на 40-45%. Рост тарифов в Полтаве ожидается на уровне 36%, в Кременчуге Полтавской области – на 53%, в Одессе – на 56%, в Староконстантинове Хмельницкой области – на 63%, в Тернополе – на 70%. Но лидером по удорожанию стоимости отопления пока остаются Черновцы – там ожидается рост на 75%", – сказано в заявлении политической силы.

Контекст:

В мае Кабмин Украины отказался от регулирования цен на газ и решил не продлевать действие специальных обязательств по продаже газа производителям тепловой энергии.

Это решение правительства последовало за резким увеличением тарифов на распределение газа. С начала января 2021 года они выросли почти в два раза, до 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний был установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также подорожала стоимость природного газа.

Теги: инфляция, газ, правительство, пенсии, отопление, цены, доходы, штраф, тарифы, кризис, Наш край, пенсия, Александр Мазурчак
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