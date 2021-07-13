Нацкомиссия по тарифам заявила о манипуляциях на "Винницаоблэнерго" – сумма убытков совпадает с подсчетами СБУ

В облэнерго отрицали, что имеют отношение к найденной криптоферме Фото: ssu.gov.ua

По данным Нацкомиссии, действия компании содержат "признаки манипуляций". Так, НКРЭКУ зафиксировала "аномальную динамику роста" расходов электроэнергии в сетях облэнерго в 2018 и 2019 годах по сравнению с 2017 годом – на 35%.

Отмечается, что НКРЭКУ в 2019 году решила не учитывать эти необоснованные объемы расходов электроэнергии при установлении тарифов.

В Нацкомиссии упомянули недавнее сообщение Службы безопасности Украины о разоблачении крупной подпольной криптофермы в одном из бывших помещений "Винницаоблэнерго", и подчеркнули, что оценка СБУ убытков от возможного майнинга криптовалюты соизмерима с объемом необоснованных расходов энергии, предложенных компанией для учета в соответствующих тарифах. СБУ оценивала ущерб в 5-7 млн грн ежемесячно.

"Указанная ситуация требует проведения дополнительного исследования и принятия соответствующих регуляторных решений", – добавили в НКРЭКУ.