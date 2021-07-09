Израиль арестовал криптокошельки ХАМАС на миллионы долларов

Израиль сообщил об аресте связанных с ХАМАС криптокошельков Фото: EPA

По данным компании, на этих адресах размещены криптоактивы на общую сумму $7,7 млн. Многие из этих адресов связывают с "Бригадами Аль-Кассама", военным крылом ХАМАС.

Согласно постановлению израильского ведомства, $4,1 млн активов были арестованы в криптовалюте Tether, $3,4 млн – в Bitcoin, остальная сумма – в других криптовалютах (Dogecoin, Ether и т.д.).

Арестованные кошельки принадлежали семи гражданам Палестинской автономии.