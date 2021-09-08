Фурса: Денег на то, чтобы платить украинским пенсионерам достойные пенсии, просто нет

Фурса: Государственные пенсии у нас будут очень низкими и уж точно не сопоставимыми с зарплатами Фото: telegraf.com.ua

Он отметил, что некоторые СМИ вырвали из контекста слова министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что при солидарной системе пенсионного страхования украинцам, которым уже исполнилось 40 лет, не стоит рассчитывать на пенсию.

"По большому счету министр ничего нового или неожиданного не сказал. Речь идет о втором уровне пенсионной системы, и изначально говорилось, что вся эта история с накопительной пенсией будет работать для тех, кому на старте будет 35 лет и меньше. То есть тех, кому сегодня 40, это уже не касается, о чем министр и напомнил", – подчеркнул Фурса.

По его мнению, низкие пенсии в Украине – это следствие демографических проблем в стране.

"Если мы говорим о солидарной системе, то, наверное, сегодня уже ни для кого не будет секретом, что государственные пенсии у нас будут очень низкими и уж точно не сопоставимыми с зарплатами, которые люди получали на протяжении всей жизни. И продиктовано это не желаниями чиновников, а демографическими проблемами. Соотношение работающих и тех, кто не работает, постоянно меняется в пользу последних. Соответственно, денег на то, чтобы платить пенсионерам пенсии на достойном уровне просто нет", – резюмировал Фурса.