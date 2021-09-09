Каждый должен рассчитывать на себя – Милованов о пенсиях в Украине

"Человек, который не хочет себя самообманывать, за эти 30 лет понял, что надо рассчитывать на себя. [...] Каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хоть 3–5%", – сказал экс-министр.
По его словам, "для каждого человека и семьи желательно, чтобы государство стало лучше, желательно, чтобы пенсионная реформа была сделана".
"Со временем это будет сделано. Но из-за демографической проблемы это не будет сделано за год или два – это будет за многие годы", – объяснил Милованов.
Он также обвинил политиков в безответственности.
"Вы, политики, говорите: "Нет, не накапливайте, пусть государство обеспечит". И в этом ваша безответственность", – заявил Милованов.
По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.
По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.
В марте министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.