Каждый должен рассчитывать на себя – Милованов о пенсиях в Украине

"Человек, который не хочет себя самообманывать, за эти 30 лет понял, что надо рассчитывать на себя. [...] Каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хоть 3–5%", – сказал экс-министр.

По его словам, "для каждого человека и семьи желательно, чтобы государство стало лучше, желательно, чтобы пенсионная реформа была сделана".

"Со временем это будет сделано. Но из-за демографической проблемы это не будет сделано за год или два – это будет за многие годы", – объяснил Милованов.

Он также обвинил политиков в безответственности.

"Вы, политики, говорите: "Нет, не накапливайте, пусть государство обеспечит". И в этом ваша безответственность", – заявил Милованов.