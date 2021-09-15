Шмыгаль анонсировал дополнительные выплаты пенсионерам с октября 2022 года

"Мы сегодня примем важное решение по поддержке украинских пенсионеров в продолжение инициатив президента. Оно будет касаться увеличения ежемесячных доплат к имеющемуся пенсионному обеспечению. С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70–75 лет будут установлены дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн", – сказал он.
По словам Шмыгаля, это будет касаться пенсионеров, пенсия которых меньше размера средней зарплаты за 2020 год.
Он напомнил, что с октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75–80 лет начнут получать доплаты по 400 грн, а в 2020 году доплаты по 500 грн начали получать люди старше 80 лет.
По состоянию на декабрь 2020 года средняя зарплата в Украине составляла 14 179 грн, сообщала Госслужба статистики.
По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров, из них 8 млн 330 тыс. получают пенсию по возрасту. Средний размер пенсии по возрасту – 3539 грн.
По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.
В марте министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.