В Украине ежегодно уменьшается число пенсионеров – Пенсионный фонд

В Фонде отметили, что количество пенсионеров ежегодно уменьшается, в 2018 году их было 11,7 млн, сейчас их численность составляет 10,9 млн.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда Украины, составляла:
В среднем численность пенсионеров уменьшается на 100–300 тыс.
По состоянию на 1 сентября на учете в ПФУ состоит уже 10 931 678 человек, это почти на 200 тыс. меньше, чем в начале 2021 года.
Больше всего пенсионеров состоит на учете в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях и Киеве. Наименьшее их количество – в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.
По данным Пенсионного фонда на 14 января 2021 года, в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.
По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.
В марте министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.