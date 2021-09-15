В Украине ежегодно уменьшается число пенсионеров – Пенсионный фонд

Через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения Фото: pixabay.com

В Фонде отметили, что количество пенсионеров ежегодно уменьшается, в 2018 году их было 11,7 млн, сейчас их численность составляет 10,9 млн.

Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда Украины, составляла:

1 января 2018 года – 11 725 370 человек;

1 января 2019 года – 11 470 405 человек;

2019 года – 11 470 405 человек; 1 января 2020 года – 11 334 730 человек;

2020 года – 11 334 730 человек; 1 января 2021 года – 11 130 954 человек.

В среднем численность пенсионеров уменьшается на 100–300 тыс.

По состоянию на 1 сентября на учете в ПФУ состоит уже 10 931 678 человек, это почти на 200 тыс. меньше, чем в начале 2021 года.

Больше всего пенсионеров состоит на учете в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях и Киеве. Наименьшее их количество – в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.