Украинской армии не хватает 7,1 млрд грн финансирования – Минобороны

"На сегодняшний день мы имеем задолженность по выплате единовременных вознаграждений в размере 2,1 млрд грн. Мы полностью это выплатим в случае, если нам будут внесены изменения в проект закона об изменениях в бюджет за 2021 год. Потому что в целом у нас есть недостаток в деньгах, в Министерстве обороны, в объеме 7,1 млрд грн", – сказал он.

По словам замглавы Минобороны, военнослужащим полностью выплачены денежное вознаграждение за сентябрь и вознаграждение за участие в боевых действиях в зоне операции Объединенных сил за август.

"Чтобы выплачивать вознаграждение всем военнослужащим, в том числе единовременные выплаты, мы сейчас идем на то, что экономим деньги на закупке топлива и на выплате премий высшему руководящему составу Министерства обороны", – объяснил Носов.