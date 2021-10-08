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ДЕНЬГИ

Украинской армии не хватает 7,1 млрд грн финансирования – Минобороны

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В Минобороны рассказали, на чем приходится экономить
В Минобороны рассказали, на чем приходится экономить
Фото: mil.gov.ua

Недофинансирование украинской армии составляет 7,1 млрд грн. Об этом заместитель министра обороны Александр Носов заявил 8 октября в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, сообщает "Укринформ".

"На сегодняшний день мы имеем задолженность по выплате единовременных вознаграждений в размере 2,1 млрд грн. Мы полностью это выплатим в случае, если нам будут внесены изменения в проект закона об изменениях в бюджет за 2021 год. Потому что в целом у нас есть недостаток в деньгах, в Министерстве обороны, в объеме 7,1 млрд грн", – сказал он.

По словам замглавы Минобороны, военнослужащим полностью выплачены денежное вознаграждение за сентябрь и вознаграждение за участие в боевых действиях в зоне операции Объединенных сил за август.

"Чтобы выплачивать вознаграждение всем военнослужащим, в том числе единовременные выплаты, мы сейчас идем на то, что экономим деньги на закупке топлива и на выплате премий высшему руководящему составу Министерства обороны", – объяснил Носов.

Контекст:

В сентябре Носов говорил, что в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год на нужды Министерства обороны предусмотрена меньшая сумма, чем необходимо – 131 млрд грн вместо 170 млрд грн, "чтобы нормально закончить следующий год".

Теги: армия, бюджет, премия, деньги, Минобороны, выплаты, военнослужащий, вознаграждение, финансирование
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