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Львовскую Академию сухопутных войск обвинили в связях с ультраправой организацией Centuria, Минобороны проводит проверку

Военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного проверят на причастность к ультраправой организации Centuriа
Военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного проверят на причастность к ультраправой организации Centuriа
Фото: gwu.edu

Министр обороны Андрей Таран поручил военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины провести служебную проверку возможной причастности военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного к ультраправой организации Centuria. Об этом сообщил пресс-центр Минобороны 30 сентября.

"Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины министром обороны поручено провести служебную проверку достоверности информации о возможных связях военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск с организацией "Centuria", - говорится в сообщении.

Военная служба правопорядка также проверит обстоятельства заключения и последствий реализации Управлением физической культуры и спорта Министерства обороны Украины договора о сотрудничестве с общественной организацией "Украинская федерация смешанных боевых искусств".

Основанием для проведения проверки стал доклад американского Института Джорджа Вашингтона, опубликованного 11 сентября. В нем утверждается, что минимум с 2018 года академия сухопутных войск якобы “стала домом” для Centuria, а члены этой организации вербуют новых сторонников среди курсантов и офицеров заведения.

В отчете института указывается, что одна из заявленных целей Centuria – “перестройка Вооруженных сил Украины в соответствии с правой идеологией и защита культурной и этнической идентичности европейских народов от брюссельских политиков и бюрократов“. Активисты организации считают, что в будущем “европейские правые силы консолидируются, а национальный традиционализм будет установлен в качестве дисциплинирующей идеологической основы для европейских народов“.

Представители академии связи с Centuria отрицают.

Теги: Львов, Украина, Вашингтон, оборона, Минобороны, ВСУ, Андрей Таран, военнослужащий, Военная служба правопорядка, проверки, войска, военная служба
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