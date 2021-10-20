Рада приняла за основу проект закона о государственном бюджете на 2022 год

За принятие документа проголосовали 264 народных депутата.

Глава комитета Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов сообщил, что при подготовке законопроекта к первому чтению комитетом совместно с Министерством финансов и Счетной палатой обработано 3284 предложения народных депутатов.

"Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть учтены при доработке проекта государственного бюджета Кабмином ко второму чтению", – отметили в Telegram-канале парламента.

Кабмину предлагается оставить 3,3 млрд грн на мероприятия по безопасности дорожного движения; 4 млрд грн направить на реализацию государственных инвестиционных проектов; увеличить поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн; направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины"; увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн.