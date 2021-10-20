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Рада приняла за основу проект закона о государственном бюджете на 2022 год

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За принятие документа проголосовали 264 народных депутата
За принятие документа проголосовали 264 народных депутата
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада 20 октября на своем заседании приняла за основу проект закона о госбюджете Украины на 2022 год №6000-П, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За принятие документа проголосовали 264 народных депутата.

Глава комитета Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов сообщил, что при подготовке законопроекта к первому чтению комитетом совместно с  Министерством финансов и Счетной палатой обработано 3284 предложения народных депутатов.

"Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть учтены при доработке проекта государственного бюджета Кабмином ко второму чтению", – отметили в Telegram-канале парламента.

Кабмину предлагается оставить 3,3 млрд грн на мероприятия по безопасности дорожного движения; 4 млрд грн направить на реализацию государственных инвестиционных проектов; увеличить поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн; направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины"; увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, депутаты, Юрий Аристов
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