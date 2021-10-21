Кулеба: Украина ждет от ЕС перспективу членства

"Мы имплементируем амбициозные реформы во все более сложных обстоятельствах. Но любое обязательство требует цели. Наше ключевое ожидание от ЕС в этом отношении – предоставление Украине европейской перспективы. Это решение будет требовать просто политического желания ЕС без институциональных обязательств, но оно сыграет очень важную роль… Это принесет много определенности в нашу часть Европы. Эта часть Европы разделяет европейские ценности и считает, что в конечном счете будет частью европейской семьи. ЕС должен действовать активно и амбициозно, чтобы избежать ситуации, когда другие силы ступят на эту землю", – отметил министр.

По его словам, цель Украины – получить членство в ЕС – необратима.

"Это положит конец бессмысленным попыткам Кремля переменить европейский выбор Украины и убедить украинцев, что ЕС не нуждается в них, поскольку это один из наиболее широко распространенных российских нарративов в Украине. Мы должны работать вместе, чтобы люди сохраняли веру в факт, что цель членства в Европе обозрима… Нам нужен четкий сигнал, что наши амбиции имеют значение, что наши европейские стремления приветствуются, что наши реформы являются системными в том смысле, что они способствуют общеевропейскому правопорядку. Цель членства в ЕС запечатлена в нашей Конституции, и этот процесс необратим. Мы понимаем, что каждая следующая волна расширения ЕС становится все более требовательной и отнимающей много времени", – подчеркнул Кулеба.

Он также выразил благодарность странам – членам Евросоюза, которые поддерживают стремление Украины присоединиться к ЕС.