Кулеба: Украина ждет от ЕС перспективу членства

"Мы имплементируем амбициозные реформы во все более сложных обстоятельствах. Но любое обязательство требует цели. Наше ключевое ожидание от ЕС в этом отношении – предоставление Украине европейской перспективы. Это решение будет требовать просто политического желания ЕС без институциональных обязательств, но оно сыграет очень важную роль… Это принесет много определенности в нашу часть Европы. Эта часть Европы разделяет европейские ценности и считает, что в конечном счете будет частью европейской семьи. ЕС должен действовать активно и амбициозно, чтобы избежать ситуации, когда другие силы ступят на эту землю", – отметил министр.
По его словам, цель Украины – получить членство в ЕС – необратима.
"Это положит конец бессмысленным попыткам Кремля переменить европейский выбор Украины и убедить украинцев, что ЕС не нуждается в них, поскольку это один из наиболее широко распространенных российских нарративов в Украине. Мы должны работать вместе, чтобы люди сохраняли веру в факт, что цель членства в Европе обозрима… Нам нужен четкий сигнал, что наши амбиции имеют значение, что наши европейские стремления приветствуются, что наши реформы являются системными в том смысле, что они способствуют общеевропейскому правопорядку. Цель членства в ЕС запечатлена в нашей Конституции, и этот процесс необратим. Мы понимаем, что каждая следующая волна расширения ЕС становится все более требовательной и отнимающей много времени", – подчеркнул Кулеба.
Он также выразил благодарность странам – членам Евросоюза, которые поддерживают стремление Украины присоединиться к ЕС.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
Украина для вступления в Европейский союз должна выполнить Копенгагенские критерии, но пока страна на расстоянии "целых световых лет" от этого, говорила тогдашний президент Эстонии Керсти Кальюлайд 11 сентября. Кулеба ответил ей, что Украину "не надо держать на крючке реформ".