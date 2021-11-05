Bayraktar на Донбассе и информация о стягивании Россией войск к границе с Украиной. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Вечером 5 ноября в эфире каналов "Украина" и "Украина 24", а также на YouTube-канале Shuster online транслируется программа "Свобода слова Савика Шустера". Гости ток-шоу будут говорить о применении украинскими военными боевого беспилотника Bayraktar на Донбассе, обсудят сообщения о том, что РФ стягивает войска к границе с Украиной. Также среди вопросов, которые планируют рассмотреть, – ситуация на Донбассе, вступление Украины в НАТО и противостояние российской агрессии. Среди гостей – начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.