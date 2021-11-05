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Видео: Shuster online / YouTube

Bayraktar на Донбассе и информация о стягивании Россией войск к границе с Украиной. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Вечером 5 ноября в эфире каналов "Украина" и "Украина 24", а также на YouTube-канале Shuster online транслируется программа "Свобода слова Савика Шустера". Гости ток-шоу будут говорить о применении украинскими военными боевого беспилотника Bayraktar на Донбассе, обсудят сообщения о том, что РФ стягивает войска к границе с Украиной. Также среди вопросов, которые планируют рассмотреть, – ситуация на Донбассе, вступление Украины в НАТО и противостояние российской агрессии. Среди гостей – начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Теги: Петр Порошенко, НАТО, Арсен Аваков, Донбасс, беспилотники, Ирина Верещук, война в Украине, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера, Сергей Шаптала, Bayraktar
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