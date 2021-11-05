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Bayraktar на войне с Россией и большая приватизация. 5 ноября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

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Прямой эфир программы начнется в 21.00 на телеканалах "Украина" и "Украина 24"
Прямой эфир программы начнется в 21.00 на телеканалах "Украина" и "Украина 24"
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 5 ноября в эфир каналов "Украина" и "Украина 24", а также YouTube-канала Shuster online выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Гости студии обсудят в прямом эфире использование украинскими военными беспилотников и информацию о стягивании российских войск на границе, а также большую приватизацию и то, насколько честно ее проводит государство. 

В ходе программы прозвучат актуальные вопросы: Что происходит на востоке Украины? Ожидать ли военного обострения? Как нынешняя Украина противостоит российской агрессии? НАТО или не НАТО? Приватизация "Большевика": большая победа государства или коррупционная схема? Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов? И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?

На эфир приглашены: 

  • Сергей Шаптала – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины;
  • Ирина Верещук – вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Петр Порошенко – лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины;
  • Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);
  • Наталия Королевская – народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", замглавы комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • Юрий Бутусов – главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
  • Юрий Швец – советский разведчик, майор КГБ (1980–1990);
  • Дмитрий Сенниченко – глава Фонда государственного имущества Украины;
  • Тимофей Милованов – внештатный советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики;
  • Андрей Вавриш – основатель и руководитель компании SAGA Development;
  • Борислав Береза – народный депутат VIII созыва.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".

Теги: коррупция, военные, приватизация, беспилотники, война в Украине, ток-шоу, Свобода слова Савика Шустера, границы, завод Большевик, Bayraktar
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