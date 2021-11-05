Bayraktar на войне с Россией и большая приватизация. 5 ноября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Прямой эфир программы начнется в 21.00 на телеканалах "Украина" и "Украина 24" Фото: Шустер online / Facebook

Гости студии обсудят в прямом эфире использование украинскими военными беспилотников и информацию о стягивании российских войск на границе, а также большую приватизацию и то, насколько честно ее проводит государство.

В ходе программы прозвучат актуальные вопросы: Что происходит на востоке Украины? Ожидать ли военного обострения? Как нынешняя Украина противостоит российской агрессии? НАТО или не НАТО? Приватизация "Большевика": большая победа государства или коррупционная схема? Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов? И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?

На эфир приглашены:

Сергей Шаптала – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины;

Ирина Верещук – вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Петр Порошенко – лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины;

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

Наталия Королевская – народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", замглавы комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Юрий Бутусов – главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Юрий Швец – советский разведчик, майор КГБ (1980–1990);

Дмитрий Сенниченко – глава Фонда государственного имущества Украины;

Тимофей Милованов – внештатный советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики;

Андрей Вавриш – основатель и руководитель компании SAGA Development;

Борислав Береза – народный депутат VIII созыва.

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Видео: Shuster online / YouTube